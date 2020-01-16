"ЯсноПонятно". Стоит ли так страдать в спортзале

Скандинавская ходьба, тренировки с "железом" или модная аэройога. Спорт бывает разным. Как понять, что подходит именно тебе? Как найти мотивацию, и надо ли себя заставлять идти на тренировку? Как перестать ненавидеть себя за пропуск занятия или "срыв" на бургер? С чего начать, если вы никогда не занимались спортом? И есть ли момент, когда начинать уже поздно?