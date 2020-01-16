Трое пострадавших в ДТП под Саратовом находятся в тяжелом состоянии

Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили РИА Новости, что утром в четверг на трассе в Татищевском районе столкнулись автомобиль "Волга" и минивэн Hyundai, в котором ехали иностранцы. В результате ДТП водитель "Волги" и трое из минивэна скончались на месте, а еще пять человек из минивэна получили травмы.