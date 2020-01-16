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Трое пострадавших в ДТП под Саратовом находятся в тяжелом состоянии
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РИА Новости

Трое пострадавших в ДТП под Саратовом находятся в тяжелом состоянии

10:04 16.01.2020
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© Фото : ОИиОС ГУ МВД России по Саратовской областиДТП в районе села Полчаниновка Татищевского района, Саратовской области. 16 января 2019
ДТП в районе села Полчаниновка Татищевского района, Саратовской области. 16 января 2019
© Фото : ОИиОС ГУ МВД России по Саратовской области
САРАТОВ, 16 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи оценивают состояние троих из пяти пострадавших в ДТП на трассе в Саратовской области как тяжелое, остальные двое находятся в среднетяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова.
Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили РИА Новости, что утром в четверг на трассе в Татищевском районе столкнулись автомобиль "Волга" и минивэн Hyundai, в котором ехали иностранцы. В результате ДТП водитель "Волги" и трое из минивэна скончались на месте, а еще пять человек из минивэна получили травмы.
"На данный момент пятеро госпитализированы в лечебные учреждения Саратова: три человека в тяжелом состоянии, два - в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Вопрос оказания помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения области Натальи Мазиной", - сказала собеседница агентства.
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