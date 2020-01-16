Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин заявил, что дальнейшую работу кабмина будет выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретится со всеми парламентскими фракциями — первой встречу провела "Единая Россия". В настоящее время председатель Госдумы Вячеслав Володин и Мишустин присутствуют на заседании фракции ЛДПР.
"Мишустин сказал, что дальнейшую работу правительства будет выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом", - написала Кашеварова в своём Telegram-канале.