Журналисты примут участие в подготовке предложений по Конституции

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин вошли в состав созданной президентом Владимиром Путиным рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию.
"Только вчера стало известно, что президент подписал список состава совета по работе над поправками в Конституцию, в который входит 75 человек, если я не ошибаюсь. Среди них очень известные и политики, и общественные деятели. От журналистского сообщества, насколько я помню, два человека: глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин и я", - сказал РИА Новости Соловьев.
На данный момент, по словам главы СЖР, конкретных предложений пока нет.
"Сегодня через три-четыре часа состоится только первая встреча с президентом этой комиссии. Заседание - завтра или послезавтра. И тогда можно понимать, каким образом эта комиссия будет работать", - добавил Соловьев.
Ранее Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в конституцию. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас позже сообщил, что первое рабочее совещание созданной президентом рабочей группы пройдет 17 января, а накануне состоится установочное заседание.
Путин в послании Федеральному собранию ранее заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию.
Сопредседателями созданной Путиным рабочей группы назначены глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас (по согласованию), глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (по согласованию), академик РАН Талия Хабриева, которая также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.