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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T09:56+0300
https://ria.ru/20200116/1563480426.html
Журналисты примут участие в подготовке предложений по Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/154773/23/1547732371_0:0:3052:1717_1036x0_80_0_0_638f8c7707e1b004a089f8e9b62a27a5.jpg
РИА Новости

Журналисты примут участие в подготовке предложений по Конституции

09:56 16.01.2020
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации. 1993 год
Конституция Российской Федерации. 1993 год
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Конституция Российской Федерации. 1993 год . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин вошли в состав созданной президентом Владимиром Путиным рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию.
"Только вчера стало известно, что президент подписал список состава совета по работе над поправками в Конституцию, в который входит 75 человек, если я не ошибаюсь. Среди них очень известные и политики, и общественные деятели. От журналистского сообщества, насколько я помню, два человека: глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин и я", - сказал РИА Новости Соловьев.
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На данный момент, по словам главы СЖР, конкретных предложений пока нет.
"Сегодня через три-четыре часа состоится только первая встреча с президентом этой комиссии. Заседание - завтра или послезавтра. И тогда можно понимать, каким образом эта комиссия будет работать", - добавил Соловьев.
Ранее Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в конституцию. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас позже сообщил, что первое рабочее совещание созданной президентом рабочей группы пройдет 17 января, а накануне состоится установочное заседание.
Путин в послании Федеральному собранию ранее заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию.
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Сопредседателями созданной Путиным рабочей группы назначены глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас (по согласованию), глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (по согласованию), академик РАН Талия Хабриева, которая также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.
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Послание президента России Федеральному собраниюЛеонид ЛевинГосдума РФСоюз журналистов РоссииРоссияПолитика
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