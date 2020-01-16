Журналисты примут участие в подготовке предложений по Конституции

"Только вчера стало известно, что президент подписал список состава совета по работе над поправками в Конституцию, в который входит 75 человек, если я не ошибаюсь. Среди них очень известные и политики, и общественные деятели. От журналистского сообщества, насколько я помню, два человека: глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин и я", - сказал РИА Новости Соловьев.