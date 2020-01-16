Володин и Мишустин пришли на заседание фракции ЛДПР

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и кандидат на должность премьера РФ Михаил Мишустин пришли на заседание фракции ЛДПР, сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретится со всеми парламентскими фракциями - первой встречу провела "Единая Россия".
"Пришли во фракцию ЛДПР", - написала Кашеварова в Telegram, сопроводив запись видео, на котором Володин и Мишустин заходят на заседание фракции ЛДПР.