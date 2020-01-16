Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Центральный банк отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед", говорится в сообщении регулятора.
Решение принято в связи с тем, что компании добровольно отказались продолжать свою деятельность. Оно вступает в силу со дня публикации на официальном сайте Центробанка.
В ЦБ уточнили, что страховщики лишились лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни. Кроме того, у компании "Экип" регулятор отозвал лицензию на добровольное имущественное страхование.
10 января, 09:21ЦБ отозвал лицензию у московского "Нэклис-Банка"