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Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
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РИА Новости

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

09:53 16.01.2020 (обновлено: 14:45 16.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Центральный банк отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед", говорится в сообщении регулятора.
Решение принято в связи с тем, что компании добровольно отказались продолжать свою деятельность. Оно вступает в силу со дня публикации на официальном сайте Центробанка.
В ЦБ уточнили, что страховщики лишились лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни. Кроме того, у компании "Экип" регулятор отозвал лицензию на добровольное имущественное страхование.
Здание Центрального банка РФ в Москве
10 января, 09:21
ЦБ отозвал лицензию у московского "Нэклис-Банка"
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