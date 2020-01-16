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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T10:00+0300
https://ria.ru/20200116/1563479743.html
Источник сообщил подробности встречи Мишустина с фракцией ЕР
https://cdn24.img.ria.ru/images/156346/84/1563468402_0:389:2494:1792_1036x0_80_0_0_501435bfcd1f80293bb44c31264cbc89.jpg
РИА Новости

Источник сообщил подробности встречи Мишустина с фракцией ЕР

09:35 16.01.2020 (обновлено: 10:00 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьера, в ходе консультаций с фракцией "Единая Россия" передал слова Дмитрия Медведева о том, что он рассчитывает на эффективную работу с ЕР в партийном формате.
"Хочу вам передать слова приветствия от Дмитрия Анатольевича Медведева, с которым вчера разговаривал. Он еще раз подчеркнул, что ему было комфортно работать с фракцией, и он надеется, что дальше, уже в рамках партийного формата, эта работа продолжится", - приводит слова Мишустина участник заседания.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
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