Источник сообщил подробности встречи Мишустина с фракцией ЕР

"Хочу вам передать слова приветствия от Дмитрия Анатольевича Медведева, с которым вчера разговаривал. Он еще раз подчеркнул, что ему было комфортно работать с фракцией, и он надеется, что дальше, уже в рамках партийного формата, эта работа продолжится", - приводит слова Мишустина участник заседания.