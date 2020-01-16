Источник сообщил подробности встречи Мишустина с фракцией ЕР

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьера, в ходе консультаций с фракцией "Единая Россия" передал слова Дмитрия Медведева о том, что он рассчитывает на эффективную работу с ЕР в партийном формате.
"Хочу вам передать слова приветствия от Дмитрия Анатольевича Медведева, с которым вчера разговаривал. Он еще раз подчеркнул, что ему было комфортно работать с фракцией, и он надеется, что дальше, уже в рамках партийного формата, эта работа продолжится", - приводит слова Мишустина участник заседания.