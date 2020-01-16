На Сахалине завели дело против капитана задержанного японского судна

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 янв – РИА Новости. Административное дело возбуждено в отношении капитана японского промыслового судна, задержанного в среду у южных Курил, информирует в четверг пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
Ранее сообщалось, что в среду российские пограничники в 200-мильной исключительной экономической зоне РФ вблизи Южных Курил задержали японское промысловое судно "Сёё Мару-68" за неучтенные водные биологические ресурсы. Судно доставили в терминал Южно-Курильска на острове Кунашир для проведения необходимых процессуальных действий.
"Административное дело заведено в отношении капитана рыболовной шхуны "Сёё Мару-68", задержанной в среду возле Южных Курил по факту неучтенного 714 килограммов ската", - говорится в сообщении ведомства.
По информации погранслужбы, выявлено нарушение положений Межправительственного соглашения РФ и Японии.
"В частности, на борту промыслового судна находилось 714 килограммов ската, неучтенного в промысловой документации. В отношении капитана судна возбуждено административное дело за нарушение правил рыболовств", - отмечает пресс-служба ведомства.
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В минувшем декабре российские пограничники задерживали также пять японских рыболовецких судов с острова Хоккайдо, которые ловили осьминогов. Предполагаемой причиной задержания тогда назывались, возможно, выявленные российской стороной несоответствия между объемом улова, который был указан в бортовых журналах, и фактическим. В конце января 2019 года японское судно "Нисиномару-68", которое занималось промыслом краба, было задержано российской пограничной службой. Оно было препровождено в порт Находка. После выплаты компенсаций за нарушение правил лова судно было отпущено.
Южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи Япония считает своими территориями, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
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Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.