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В Ивановской области перевернулся автобус
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РИА Новости

В Ивановской области перевернулся автобус

09:30 16.01.2020 (обновлено: 09:36 16.01.2020)
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© Фото : Главное управление МЧС России по Ивановской областиНа месте ДТП с участием автобуса в Ивановской области
На месте ДТП с участием автобуса в Ивановской области
© Фото : Главное управление МЧС России по Ивановской области
БРЯНСК, 16 янв - РИА Новости. Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в Ивановской области, три человека отправлены в медучреждения, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.
По его информации, ДТП произошло около 8.00 мск в поселке Синие Гари Вичугского района.
"Водитель рейсового автобуса ПАЗ маршрутом Синие Гари - Вичуга при выезде с грунтовой дороги на асфальтированную не справился с управлением. Автобус опрокинулся на бок", - сказал Радостин.
По его словам, на момент происшествия в автобусе находилось 16 пассажиров, кондуктор и водитель. В числе пассажиров двое 17-летних и двое 16-летних ребят.
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По предварительным данным, пассажиры не получили серьезных травм, дети не пострадали.
"Трех человек отправили на скорой помощи в медучреждения", - сказал Радостин.
На месте ДТП работает полиция.
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