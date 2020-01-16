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В Саратовской области четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Саратовской области четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП

09:27 16.01.2020 (обновлено: 09:50 16.01.2020)
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© Фото : ОИиОС ГУ МВД России по Саратовской областиДТП в районе села Полчаниновка Татищевского района, Саратовской области. 16 января 2019
ДТП в районе села Полчаниновка Татищевского района, Саратовской области. 16 января 2019
© Фото : ОИиОС ГУ МВД России по Саратовской области
ДТП в районе села Полчаниновка Татищевского района, Саратовской области. 16 января 2019
САРАТОВ, 16 янв - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в четверг на трассе в Татищевском районе Саратовской области, в результате четыре человека погибли, ещё пятеро пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 08.20 (07.20 мск) на 580 километре трассы Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов.
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"По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля "Волга" и минивэна Hyundai. В результате ДТП четверо человек от полученных травм скончались, двое доставлены в больницы", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в "Волге" находился только водитель, он погиб, в минивэне ехали восемь иностранцев, из них трое погибли, а пятеро получили травмы.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
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Татищевский районСаратовская областьПроисшествия
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