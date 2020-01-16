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В Госдуме началась встреча фракции ЕР с Мишустиным
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РИА Новости

В Госдуме началась встреча фракции ЕР с Мишустиным

09:25 16.01.2020 (обновлено: 09:57 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин перед встречей с членами фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин перед встречей с членами фракции Единая Россия в Госдуме РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Началась встреча фракции "Единая Россия" с кандидатом на должность премьер-министра Михаилом Мишустиным, передаёт корреспондент РИА Новости.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретится со всеми парламентскими фракциями — первой встречу проводит "Единая Россия". Заседание проходит в закрытом от прессы режиме. Кроме того, на нем присутствует председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Далее Мишустин встретится с фракциями ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России".
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФЕдиная РоссияРоссияПолитика
Популярные комментарии
От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Система и курс останутся прежними, в лучшем случае.
16 января, 09:46
ddark_man88
2300002
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