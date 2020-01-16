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Эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России
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РИА Новости

Эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России

09:21 16.01.2020 (обновлено: 09:24 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом
Жилой дом
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В 2020 году первичное жилье в крупных городах России подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз в беседе с газетой "Известия" сделали аналитики рынка недвижимости.
По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, стоимость будет увеличиваться в течение года по традиционному сценарию. Обычно цены растут весной и осенью, а летом наступает стагнация.
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По мнению управляющего партнера "ВекторСтройФинанс" Андрея Колочинского, в тех новостройках, где хорошо идут продажи, квартиры могут подорожать на 15%. Президент группы компаний "Основа" Александр Ручьев добавил, что в наиболее привлекательных проектах жилье может подорожать более чем на 20%.
В аналитическом центре "Авито Недвижимость" отметили, что стоимость жилья будет увеличиваться, как и в прошлом году, из-за перехода на эскроу-счета и рост НДС до 20%.
По мнению Колочинского, на цены будет влиять снижение ипотечных ставок. Ключевая ставка ЦБ может опуститься ниже 6%, банки предложат более выгодные условия по ипотеке. Это приведет к росту спроса, а значит, увеличению стоимости жилья, отметил эксперт.
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