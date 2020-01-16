Эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В 2020 году первичное жилье в крупных городах России подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз в беседе с газетой В 2020 году первичное жилье в крупных городах России подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз в беседе с газетой "Известия" сделали аналитики рынка недвижимости.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, стоимость будет увеличиваться в течение года по традиционному сценарию. Обычно цены растут весной и осенью, а летом наступает стагнация.

По мнению управляющего партнера "ВекторСтройФинанс" Андрея Колочинского, в тех новостройках, где хорошо идут продажи, квартиры могут подорожать на 15%. Президент группы компаний "Основа" Александр Ручьев добавил, что в наиболее привлекательных проектах жилье может подорожать более чем на 20%.

В аналитическом центре "Авито Недвижимость" отметили, что стоимость жилья будет увеличиваться, как и в прошлом году, из-за перехода на эскроу-счета и рост НДС до 20%.