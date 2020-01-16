В Омской области две иномарки врезались в автомобиль полиции

На месте ДТП с участием четырех автомобилей в Омской области

На месте ДТП с участием четырех автомобилей в Омской области

© Фото : УМВД России по Омской области На месте ДТП с участием четырех автомобилей в Омской области

ОМСК, 16 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с участием четырёх автомобилей в Пять человек пострадали в ДТП с участием четырёх автомобилей в Омской области , в результате полицейский находится в реанимации, а водитель одной из иномарок - в коме, сообщил в четверг РИА Новости представитель регионального УМВД

По информации пресс-службы УМВД, массовое столкновение произошло во вторник, 15 января, в 17.30 мск на 787-м километре трассы Челябинск-Новосибирск. Установлено, что 32-летняя водитель Skoda Rapid не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi, после чего въехала в полицейскую "Ниву".

© Фото : УМВД России по Омской области На месте ДТП с участием четырех автомобилей в Омской области © Фото : УМВД России по Омской области На месте ДТП с участием четырех автомобилей в Омской области

"В момент ДТП сотрудники Одесского районного отдела полиции на "Ниве" возвращались из Омска, куда они доставляли подростка-нарушителя. Прошло порядка 10 минут, участники аварии даже не успели обозначить место столкновения, в этот момент водители других машин (остановившихся для помощи - ред.) вытаскивали из полицейской машины пострадавших, и в этот момент в автомобиль УМВД врезалась Kia Rio под управлением 28-летнего водителя. Виновник аварии сильно пострадала, находится в коме, сотрудник полиции - водитель "Нивы" - в тяжёлом состоянии в реанимации находится, у него перелом таза и другие повреждения, так как основной удар пришёлся на водительскую сторону",- сказал начальник пресс-службы Алексей Командыков.

Собеседник агентства добавил, что у остальных пострадавших травмы менее серьезные: ушибы получили второй сотрудник полиции, находившийся в служебной "Ниве", и двое мужчин, которые остановились, чтобы помочь пострадавшим в столкновении.