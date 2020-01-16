В Оренбургской области выяснят обстоятельства гибели шахтера

УФА, 16 янв - РИА Новости. Специальная комиссия Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области выяснит обстоятельства гибели рабочего на руднике, сообщили РИА Новости в пресс-службе комбината.
Ранее ГУ МЧС России сообщало, что в 5.40 мск погиб рабочий при обрушении породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале на ПАО "Гайский ГОК". Так же сообщалось, что рудник работает в штатном режиме.
"Мы подтверждаем эту информацию, произошёл несчастный случай, погиб рабочий. Создана специальная комиссия, которая проведёт проверку и выяснит все обстоятельства произошедшего", - пояснили РИА Новости в пресс-службе "Гайский ГОК".
По данным компании, на руднике погиб 38-летний подземный проходчик.
"В связи с трагическим случаем руководство и коллектив ПАО "Гайский ГОК" выражает глубокие соболезнования родным и близким. Со своей стороны предприятие окажет всю возможную помощь семье погибшего",- сообщили РИА Новости в компании.