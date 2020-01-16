Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T09:36+0300
https://ria.ru/20200116/1563478914.html
В Оренбургской области выяснят обстоятельства гибели шахтера
https://cdn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:0:3389:1907_1036x0_80_0_0_5fb949a28fe58f7309a41dcc5afb8ba7.jpg
РИА Новости

В Оренбургской области выяснят обстоятельства гибели шахтера

09:09 16.01.2020 (обновлено: 09:36 16.01.2020)
486
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Каски рабочих. Архивное фото
УФА, 16 янв - РИА Новости. Специальная комиссия Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области выяснит обстоятельства гибели рабочего на руднике, сообщили РИА Новости в пресс-службе комбината.
Ранее ГУ МЧС России сообщало, что в 5.40 мск погиб рабочий при обрушении породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале на ПАО "Гайский ГОК". Так же сообщалось, что рудник работает в штатном режиме.

"Мы подтверждаем эту информацию, произошёл несчастный случай, погиб рабочий. Создана специальная комиссия, которая проведёт проверку и выяснит все обстоятельства произошедшего", - пояснили РИА Новости в пресс-службе "Гайский ГОК".

По данным компании, на руднике погиб 38-летний подземный проходчик.
"В связи с трагическим случаем руководство и коллектив ПАО "Гайский ГОК" выражает глубокие соболезнования родным и близким. Со своей стороны предприятие окажет всю возможную помощь семье погибшего",- сообщили РИА Новости в компании.
000101
Обсудить 0
Оренбургская областьПроисшествия
Рекомендуем
РЖД
РЖД ввели компенсации пассажирам за опоздание скоростных "Ласточек"
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Закон о СЗПК поможет Татарстану реализовать перспективные проекты
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
Любая нефть для Белоруссии будет дороже российской, заявил эксперт
Дети в приюте
В Татарстане проверяют жалобы на домогательства в детском приюте
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин перед встречей с членами фракции Единая Россия в Госдуме РФ
В Госдуме началась встреча фракции ЕР с Мишустиным
ДТП в районе села Полчаниновка Татищевского района, Саратовской области. 16 января 2019
В Саратовской области четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
Источник сообщил подробности встречи Мишустина с фракцией ЕР
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров проходит курс лечения, заявил его пресс-секретарь
Лондонская фондовая биржа
Акции российских компаний отреагировали на отставку правительства
Жилой дом
Эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Чеченский депутат рассказал о "мелких проблемах" со здоровьем Кадырова
Следственные действия в судебном участке мирового судьи в Новокузнецке, где произошла стрельба. Стоп-кадр видео
Врачи прооперировали пострадавшую при стрельбе в Новокузнецке женщину
Сотрудник диспетчерской службы Гайского горно-обогатительного комбината
При обвале на шахте в Оренбургской области погиб человек
Статуя Фемиды в суде
В Москве суд продлил на три месяца арест адвоката Хасавова
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин перед встречей с членами фракции Единая Россия в Госдуме
Мишустин заявил о готовности к работе в должности премьера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:33Мишустин заявил, что приложит все усилия для борьбы с бедностью
10:29В Самарской области автобус с детьми съехал в кювет
10:29В Минобрнауки прокомментировали идею Путина о целевом приеме в медвузы
10:28Поправки в Конституцию должны обеспечить соцгарантии, заявили в ОП
10:27В Челябинске автомобиль упал с моста в реку
10:24Нилов: состав правительства на встрече Мишустина с ЛДПР не обсуждался
10:23СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной
10:21В Петербурге эвакуировали еще четыре суда после писем о минировании
10:18В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
10:18Эксперт: поправки в Конституцию увеличат ответственность ветвей власти
10:17Михаил Мишустин проводит встречи с представителями думских фракций
10:17Россия и Сирия осудили переброску американских войск на Ближний Восток
10:14Путин поздравил Ланового с 86-летием
10:12Число пострадавших в ДТП в Ульяновской области выросло до 14 человек
10:11Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию
10:10Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:09Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнули на Сейшелах в 2019 году
10:08Лавров встретился с президентом Узбекистана
10:04Трое пострадавших в ДТП под Саратовом находятся в тяжелом состоянии
10:03Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин
Лента новостейМолния