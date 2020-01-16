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2020-01-16T09:08+0300
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Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
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РИА Новости

Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

09:08 16.01.2020
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
"Планируем переговоры (с РФ – ред.) в январе. Газа вполне достаточно, газ есть. Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся", - сказал Каранкевич журналистам.
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"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию определена только на январь и февраль 2020 года. Как сообщало минэнерго республики, цена газа на эти два месяца сохранена на уровне 2019 года - 127 долларов за тысячу кубометров.
Между тем белорусская сторона настаивает, что российский газ для Минска должен стоить дешевле. Так, президент республики Александр Лукашенко ранее заявлял, что целесообразно снижение цены до уровня, близкого к внутрироссийскому.
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Газпром трансгаз БеларусьАлександр ЛукашенкоГазпромБелоруссияРоссияВ мире
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