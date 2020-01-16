Роскачество нашло в черном перце кишечную палочку и плесень

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Роскачество провело проверку в РФ черного молотого перца, обнаружив в товарах нескольких торговых марок бактерии группы кишечной палочки и плесень, говорится в сообщении Роскачества

"Так, в перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого ТР ТС 021 "О безопасности пищевой продукции" количества бактерий (КМАФАнМ, мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы). В продукте четырёх торговых марок – превышение по допустимому техрегламентом количеству плесени. Помимо этого, в трёх специях специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки и одной – сульфитредуцирующие клостридии, наличие которых не допускается техническим регламентом", - говорится в сообщении организации.

Одним из векторов исследования стала проверка перца на фальсификат, подразумевающий под собой преднамеренное разбавление подлинного сырья при помоле посторонними ингредиентами: например, семенами папайи, мукой, крахмалом, молотым рисом. Для проверки перца на фальсификат эксперты измерили массовую долю пиперина, золы и эфирных масел, зафиксировав в трех торговых марках расхождения по всем трём показателям.

Много замечаний возникло и к органолептическим качествам: в частности, в перце 12 торговых марок присутствовали пыль или непромолотые кусочки, в 19 товарах смущали коричневатый или зеленоватый оттенки, а перец 16 торговых марок был слабожгучим или с посторонними привкусом и запахом.

Испытания по 34 показателям качества и безопасности прошли товары 30 торговых марок чёрного молотого перца, произведённых в России, Австрии, Вьетнаме, Польше и Эстонии. Стоимость специй составила от 27 до 550 рублей за 100 граммов продукта. Эксперты проверяли содержание потенциально опасных веществ (кадмий, свинец, мышьяк и другие), микробиологическую безопасность, массовую долю золы, влаги, эфирных масел, а также пиперина - основного компонента чёрного перца, который придаёт ему острый вкус, и синтетических красителей.