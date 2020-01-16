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Опубликовано видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда
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РИА Новости

Опубликовано видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда

08:45 16.01.2020 (обновлено: 10:24 16.01.2020)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке.
На видео показано оцепленное здание. Перед ним стоят люди.
Также СК опубликовал видео из здания мирового суда. На кадрах видно, как следователь осматривает место происшествия и ружье, из которого, предположительно, стрелял подозреваемый.
По данным следствия, утром в участок мирового суда на улице Энтузиастов пришел мужчина с ружьем. На входе его остановил судебный пристав, но мужчина выстрелил в него, а затем еще и в женщину, которая находилась в суде как свидетель. Пристав, получивший ранение в живот, скончался на месте, женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Стрелявшего задержали. Следователи возбудили уголовное дело.
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