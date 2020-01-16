Опубликовано видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда

Также СК опубликовал видео из здания мирового суда. На кадрах видно, как следователь осматривает место происшествия и ружье, из которого, предположительно, стрелял подозреваемый.

По данным следствия, утром в участок мирового суда на улице Энтузиастов пришел мужчина с ружьем. На входе его остановил судебный пристав, но мужчина выстрелил в него, а затем еще и в женщину, которая находилась в суде как свидетель. Пристав, получивший ранение в живот, скончался на месте, женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.