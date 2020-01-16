Володин проводит встречу с Мишустиным

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.
"Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин приехал в Государственную Думу. Сейчас он встречается перед общением с фракциями с председателем ГД Вячеславом Володиным", - написала Кашеварова в Telegram.
В среду ушло в отставку правительство Дмитрия Медведева, президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
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