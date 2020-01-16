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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T09:57+0300
https://ria.ru/20200116/1563478176.html
Володин проводит встречу с Мишустиным
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РИА Новости

Володин проводит встречу с Мишустиным

08:32 16.01.2020 (обновлено: 09:57 16.01.2020)
2019
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.

"Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин приехал в Государственную Думу. Сейчас он встречается перед общением с фракциями с председателем ГД Вячеславом Володиным", - написала Кашеварова в Telegram.

В среду ушло в отставку правительство Дмитрия Медведева, президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Вчера, 19:14
Биография Михаила Мишустина
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