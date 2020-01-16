Любая нефть для Белоруссии будет дороже российской, заявил эксперт

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поставки нефти из любой страны для Поставки нефти из любой страны для Белоруссии окажутся минимум на 15% дороже, чем из России , сказал РИА Новости начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.

"Для Белоруссии любая нефть на сегодняшний день является менее выгодной по сравнению с российским сырьем. Любая нероссийская нефть для Белоруссии минимум на 15% будет стоить дороже российской нефти", - заявил аналитик.

Это связано как с себестоимостью российской нефти, которая обычно примерно на 3-5% дешевле эталонных марок, так и с географической близостью двух стран, отмечает Авакян. Свою роль также играют щадящие таможенные и налоговые условия в РФ.

При этом альтернативные поставщики в определенной мере нужны Белоруссии для диверсификации поставок, признает эксперт. "Но в общем и целом поставки должны соответствовать экономической целесообразности, и в этом плане российская нефть для Белоруссии - это наиболее выгодный вариант", - сказал он.

В настоящее время Белоруссия покупает только российскую нефть. Президент республики Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок нефти. Так, 24 декабря он заявил, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".