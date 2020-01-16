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2020-01-16T08:30+0300
https://ria.ru/20200116/1563477972.html
Любая нефть для Белоруссии будет дороже российской, заявил эксперт
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РИА Новости

Любая нефть для Белоруссии будет дороже российской, заявил эксперт

08:30 16.01.2020
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© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
© AP Photo / Sergey Grits
Рабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поставки нефти из любой страны для Белоруссии окажутся минимум на 15% дороже, чем из России, сказал РИА Новости начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
"Для Белоруссии любая нефть на сегодняшний день является менее выгодной по сравнению с российским сырьем. Любая нероссийская нефть для Белоруссии минимум на 15% будет стоить дороже российской нефти", - заявил аналитик.
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Это связано как с себестоимостью российской нефти, которая обычно примерно на 3-5% дешевле эталонных марок, так и с географической близостью двух стран, отмечает Авакян. Свою роль также играют щадящие таможенные и налоговые условия в РФ.
При этом альтернативные поставщики в определенной мере нужны Белоруссии для диверсификации поставок, признает эксперт. "Но в общем и целом поставки должны соответствовать экономической целесообразности, и в этом плане российская нефть для Белоруссии - это наиболее выгодный вариант", - сказал он.
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В настоящее время Белоруссия покупает только российскую нефть. Президент республики Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок нефти. Так, 24 декабря он заявил, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Во вторник первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.
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