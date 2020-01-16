Кудрин призвал при изменениях Конституции повысить роль премьера

"Конечно, требуется увеличить роль премьер-министра и его статус", - сказал Кудрин РИА Новости, комментируя предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию.

"В данном случае в небольшом объеме повышается роль парламента и его статус", - заметил Кудрин, пояснив, что в такой ситуации премьер становится больше подответственен парламенту.

Президент, объясняя предложенные им изменения, отметил, что это повысит роль и значение парламента страны, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета, а также сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти.