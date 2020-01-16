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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T08:13+0300
https://ria.ru/20200116/1563477718.html
Кудрин призвал при изменениях Конституции повысить роль премьера
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/24/1563442455_0:0:3054:1719_1036x0_80_0_0_9bedbc4df3d5720f388ee0929c96ca34.jpg
РИА Новости

Кудрин призвал при изменениях Конституции повысить роль премьера

08:11 16.01.2020 (обновлено: 08:13 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. При изменениях Конституции на фоне повышения значения парламента необходимо увеличить также роль премьера и его статус, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Конечно, требуется увеличить роль премьер-министра и его статус", - сказал Кудрин РИА Новости, комментируя предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
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Путин в своем послании Федеральному собранию предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера, а затем по представлению председателя правительства - всех вице-премьеров и федеральных министров. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства страны, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.
"В данном случае в небольшом объеме повышается роль парламента и его статус", - заметил Кудрин, пояснив, что в такой ситуации премьер становится больше подответственен парламенту.
Президент, объясняя предложенные им изменения, отметил, что это повысит роль и значение парламента страны, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета, а также сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти.
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