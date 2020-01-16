Михалков прокомментировал непопадание "Дылды" в шорт-лист "Оскара"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков не удивлен тому, что российский фильм "Дылда" не получил номинацию на "Оскар", ведь премия, по его мнению, давно исходит из политической конъюнктуры.
Ранее стало известно, что фильм Кантемира Балагова "Дылда", вошедший список из десяти претендентов в категории "Лучший иностранный художественный фильм", не попал в число номинантов на "Оскар". Худрук театра Олега Табакова Владимир Машков в беседе с РИА Новости назвал эту ситуацию "безобразием".
"Оскаровская ситуация настолько изменилась, что значение имеет не художественное произведение, а политическая конъюнктура. Поэтому тут оценивать, в общем-то, нечего", - сказал РИА Новости Михалков, который в 1995 году получил "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем".
Режиссер Андрей Кончаловский в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с "Дылдой" заметил, что он не разбирается, "что попадает на "Оскар", и в целом его эта премия не интересует. "Андрей Сергеевич не разбирается в дылдах", - тут же пошутил над братом Михалков.