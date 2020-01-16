Михалков прокомментировал непопадание "Дылды" в шорт-лист "Оскара"

"Оскаровская ситуация настолько изменилась, что значение имеет не художественное произведение, а политическая конъюнктура. Поэтому тут оценивать, в общем-то, нечего", - сказал РИА Новости Михалков, который в 1995 году получил "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем".

Режиссер Андрей Кончаловский в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с "Дылдой" заметил, что он не разбирается, "что попадает на "Оскар", и в целом его эта премия не интересует. "Андрей Сергеевич не разбирается в дылдах", - тут же пошутил над братом Михалков.