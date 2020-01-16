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В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда
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РИА Новости

В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда

07:53 16.01.2020 (обновлено: 09:38 16.01.2020)
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© СК РФСледственные действия в судебном участке мирового судьи в Новокузнецке. Стоп-кадр видео
Следственные действия в судебном участке мирового судьи в Новокузнецке. Стоп-кадр видео
© СК РФ
Следственные действия в судебном участке мирового судьи в Новокузнецке. Стоп-кадр видео
КЕМЕРОВО, 16 янв - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в суде, в результате чего ранения получили два человека - мужчина и женщина, мужчина скончался, а женщина тяжело ранена. Отмечалось, что стрелявший задержан.
"Возбуждено уголовное дело по покушению на убийство двух лиц", – сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в утреннее время 45-летний мужчина, вооружившись ружьем, пришел на судебный участок мирового суда в Новокузнецке. Сообщается, что на входе его остановил пристав, мужчина выстрелил в него, 45-летний сотрудник получил ранение в живот, свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник прошел дальше, где выстрелил еще в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде как свидетель, добавляют в пресс-службе.
Собеседница агентства уточнила, что на месте работает следственный комитет, полиция.
"В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по статье "убийство" в связи с наступлением смерти потерпевшего и избрании в отношении него (задержанного – ред.) меры пресечения", – уточнили в следственном комитете.
В свою очередь, в пресс-службе областного центра медицины катастроф добавили, что женщину в настоящее время оперируют.
"Ее сейчас оперируют, там дробовой заряд был, дробь достают", – уточнили в центре.
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13 декабря 2017, 21:15
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