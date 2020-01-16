В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда

КЕМЕРОВО, 16 янв - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка , решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в суде, в результате чего ранения получили два человека - мужчина и женщина, мужчина скончался, а женщина тяжело ранена. Отмечалось, что стрелявший задержан.

"Возбуждено уголовное дело по покушению на убийство двух лиц", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в утреннее время 45-летний мужчина, вооружившись ружьем, пришел на судебный участок мирового суда в Новокузнецке. Сообщается, что на входе его остановил пристав, мужчина выстрелил в него, 45-летний сотрудник получил ранение в живот, свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник прошел дальше, где выстрелил еще в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде как свидетель, добавляют в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что на месте работает следственный комитет, полиция.

"В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по статье "убийство" в связи с наступлением смерти потерпевшего и избрании в отношении него (задержанного – ред.) меры пресечения", – уточнили в следственном комитете.

В свою очередь, в пресс-службе областного центра медицины катастроф добавили, что женщину в настоящее время оперируют.