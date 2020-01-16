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Культура
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В Москве студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы
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РИА Новости

В Москве студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы

07:49 16.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЦентральный музей Великой Отечественной войны
Центральный музей Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Блинов
Центральный музей Великой Отечественной войны. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Студенты всех российских вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы в Москве 25 и 26 января в честь празднования Дня студентов, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Татьянин день (День российского студенчества) ежегодно отмечается в России 25 января. Это день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов.
"Гости музея услышат о подвиге подольских курсантов — учащихся подольских артиллерийского и пехотного военных училищ, которые обороняли рубежи на юго-западных подступах к Москве. Еще в музее можно будет узнать историю двадцатилетних разведчиков Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, которые водрузили Знамя Победы на крыше Рейхстага в Берлине в 1945 году", — приводятся на сайте слова пресс-службы Музея Победы.
Кроме этого, в музейном кинотеатре будет показан фильм Петра Тодоровского "Какая чудная игра" (1995), а также пройдут концерты, в программе которых военные песни.
Отмечается, что бесплатные по диорамному комплексу и экспозиции "Подвиг армии" экскурсии будут проходить в эти дни в 12.00 и 16.00. Учащимся нужно будет предъявить в кассе студенческий билет.
"Для удобства гостей каждые 15–20 минут с 10.00 до 20.30 от станции метро "Парк Победы" до главного здания музея будут ходить бесплатные автобусы", - добавляется в сообщении.
Центральный музей Великой Отечественной войны
9 января, 17:21Культура
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КультураМузей ПобедыРоссияДень святой великомученицы Татьяны и праздник студентовОбщество
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