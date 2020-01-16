В Москве студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы

Татьянин день (День российского студенчества) ежегодно отмечается в России 25 января. Это день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов.

"Гости музея услышат о подвиге подольских курсантов — учащихся подольских артиллерийского и пехотного военных училищ, которые обороняли рубежи на юго-западных подступах к Москве. Еще в музее можно будет узнать историю двадцатилетних разведчиков Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, которые водрузили Знамя Победы на крыше Рейхстага в Берлине в 1945 году", — приводятся на сайте слова пресс-службы Музея Победы.

Кроме этого, в музейном кинотеатре будет показан фильм Петра Тодоровского "Какая чудная игра" (1995), а также пройдут концерты, в программе которых военные песни.

Отмечается, что бесплатные по диорамному комплексу и экспозиции "Подвиг армии" экскурсии будут проходить в эти дни в 12.00 и 16.00. Учащимся нужно будет предъявить в кассе студенческий билет.