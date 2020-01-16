Приморские школьники завоевали "серебро" на конкурсе в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Трое приморских школьников завоевали серебряные медали на международном конкурсе юных инженеров, который проходил в Китае, сообщает пресс-служба региона.
Международный конкурс юных инженеров собрал в Национальном Тайваньском педагогическом университете (город Тайбэй) 660 школьников из России, Китая, Индонезии, Японии, Южной Кореи, Гонконга и Индии. Отмечается, что за победу боролись 220 команд.
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Как говорится в сообщении, Россию на конкурсе представляли воспитанники Детско-юношеского центра Приморского края: Даниил Мишковец, Александр Пахатов, Максим Суковатицын, руководителем выступил педагог дополнительного образования Сергей Банников.
"На соревнованиях в Тайбэе нам предстояло сделать несколько прототипов и решить несколько задач. Во-первых, прототипы должны были быстро двигаться и обойти других соперников, во-вторых, соревноваться в перетягивании каната. Несмотря на серьезную конкуренцию, удалось показать очень достойный результат", – приводятся в сообщении слова участника конкурса Максима Суковатицына.
Во время соревнований требовалось собрать три электромеханические модели. Судьи, выставляя оценки, обращали внимание на внешний вид конкурсных изделий, реалистичность воспроизведения движения и его плавность, качество сборки, уникальность.
Также в сообщении говорится, что по поручению губернатора края в Приморье в 2019 году значительно увеличили объем краевых субвенций для обеспечения образовательного процесса всем необходимым. Отмечается, что в 2018 году школы региона получили на свои нужды 635,9 миллиона рублей, а в 2019-ом сумма была увеличена до 665,8 миллиона рублей.
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