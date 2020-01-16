Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T07:42+0300
https://ria.ru/20200116/1563477346.html
Приморские школьники завоевали "серебро" на конкурсе в Китае
https://cdn22.img.ria.ru/images/148235/98/1482359814_0:357:2996:2042_1036x0_80_0_0_2d8593e0f04909e4fad4fcc881b51856.jpg
РИА Новости

Приморские школьники завоевали "серебро" на конкурсе в Китае

07:42 16.01.2020
33
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТайвань
Тайвань
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Тайвань. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Трое приморских школьников завоевали серебряные медали на международном конкурсе юных инженеров, который проходил в Китае, сообщает пресс-служба региона.
Международный конкурс юных инженеров собрал в Национальном Тайваньском педагогическом университете (город Тайбэй) 660 школьников из России, Китая, Индонезии, Японии, Южной Кореи, Гонконга и Индии. Отмечается, что за победу боролись 220 команд.
Дорожный знак. Архивное фото
18 сентября 2018, 14:48Тюменская область
Тюменские школьники победили в европейском конкурсе по БДД
Как говорится в сообщении, Россию на конкурсе представляли воспитанники Детско-юношеского центра Приморского края: Даниил Мишковец, Александр Пахатов, Максим Суковатицын, руководителем выступил педагог дополнительного образования Сергей Банников.
"На соревнованиях в Тайбэе нам предстояло сделать несколько прототипов и решить несколько задач. Во-первых, прототипы должны были быстро двигаться и обойти других соперников, во-вторых, соревноваться в перетягивании каната. Несмотря на серьезную конкуренцию, удалось показать очень достойный результат", – приводятся в сообщении слова участника конкурса Максима Суковатицына.
Во время соревнований требовалось собрать три электромеханические модели. Судьи, выставляя оценки, обращали внимание на внешний вид конкурсных изделий, реалистичность воспроизведения движения и его плавность, качество сборки, уникальность.
Также в сообщении говорится, что по поручению губернатора края в Приморье в 2019 году значительно увеличили объем краевых субвенций для обеспечения образовательного процесса всем необходимым. Отмечается, что в 2018 году школы региона получили на свои нужды 635,9 миллиона рублей, а в 2019-ом сумма была увеличена до 665,8 миллиона рублей.
Школьники из Чувашии, Новосибирска и Ямала завоевали награды CASE-IN
20 декабря 2019, 15:23Чувашская Республика
Школьники из Чувашии, Новосибирска и Ямала завоевали награды CASE-IN
000000
Обсудить 0
ТайваньКитайРоссияПриморский крайОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Ирина Яровая
Яровая: состав правительства на встрече Мишустина с ЕР не обсуждался
Школьная столовая
В Ленобласти готовы обеспечить бесплатным питанием начальные классы
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Разведчик рассказал, как польские провокаторы хотели убить его группу
Работа столовой в средней общеобразовательной школе
В Приамурье ученики начальных классов уже получают бесплатное питание
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
Занятие в школе искусств
"Единая Россия" проведет мониторинг детских школ искусств
Виды Тамбова
На Тамбовщине скорректируют регпрограммы с учетом послания президента
Начало учебного года в школах России
В школу по льготе: как работают поправки в закон об образовании
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать меры по снижению цен на авиакеросин в ДФО
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Темрезов: президент поставил точечные стратегические задачи
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Путин призвал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание на территории гостиничного комплекса Мрия в Ялте
Путин: темпы изменений к лучшему должны нарастать с каждым годом
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
США и Британия не готовы к диалогу по безопасности, считают в Госдуме
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Саррадж примет участие в берлинской конференции по Ливии
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
В Новосибирской области дополнят инициативы Путина новыми мерами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:33Мишустин заявил, что приложит все усилия для борьбы с бедностью
10:29В Самарской области автобус с детьми съехал в кювет
10:29В Минобрнауки прокомментировали идею Путина о целевом приеме в медвузы
10:28Поправки в Конституцию должны обеспечить соцгарантии, заявили в ОП
10:27В Челябинске автомобиль упал с моста в реку
10:24Нилов: состав правительства на встрече Мишустина с ЛДПР не обсуждался
10:23СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной
10:21В Петербурге эвакуировали еще четыре суда после писем о минировании
10:18В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
10:18Эксперт: поправки в Конституцию увеличат ответственность ветвей власти
10:17Михаил Мишустин проводит встречи с представителями думских фракций
10:17Россия и Сирия осудили переброску американских войск на Ближний Восток
10:14Путин поздравил Ланового с 86-летием
10:12Число пострадавших в ДТП в Ульяновской области выросло до 14 человек
10:11Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию
10:10Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:09Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнули на Сейшелах в 2019 году
10:08Лавров встретился с президентом Узбекистана
10:04Трое пострадавших в ДТП под Саратовом находятся в тяжелом состоянии
10:03Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин
Лента новостейМолния