В Иркутской области за сутки во время пожаров погибли семь человек

ИРКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Семь человек, в том числе двое малолетних детей, погибли за сутки на пожарах в населенных пунктах Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона.
"Семь человек погибли на пожарах прошлым вечером и ночью в населенных пунктах Иркутской области. В поселке Большеворонежском Зиминского района погибли двое детей: 3-летний мальчик и 2-летняя девочка. Их старший брат, мальчик 7 лет, получил ожоги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки во время пожаров в частных домах также погибли еще пять человек. В деревне Булык погиб 64-летний мужчина, в городе Усолье-Сибирском - 39-летний мужчина, и в поселке Усть-Уда погибли трое взрослых – двое мужчин и женщина. Все пожары произошли в частных жилых домах. Выяснилось, что погибшие взрослые при этом находились в состоянии алкогольного опьянения. А дети в поселке Большеворонежском остались дома без присмотра родителей.
В качестве наиболее вероятных причин пожаров называется замыкание электропроводки и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
В настоящее время на пожарах работают эксперты Испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Во все населенные пункты, где произошли пожары с гибелью людей, выехали оперативные группы Главного управления МЧС России по Иркутской области, в состав которых вошли дознаватели и психологи.
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