В Иркутской области за сутки во время пожаров погибли семь человек

"Семь человек погибли на пожарах прошлым вечером и ночью в населенных пунктах Иркутской области. В поселке Большеворонежском Зиминского района погибли двое детей: 3-летний мальчик и 2-летняя девочка. Их старший брат, мальчик 7 лет, получил ожоги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки во время пожаров в частных домах также погибли еще пять человек. В деревне Булык погиб 64-летний мужчина, в городе Усолье-Сибирском - 39-летний мужчина, и в поселке Усть-Уда погибли трое взрослых – двое мужчин и женщина. Все пожары произошли в частных жилых домах. Выяснилось, что погибшие взрослые при этом находились в состоянии алкогольного опьянения. А дети в поселке Большеворонежском остались дома без присмотра родителей.