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Туризм
2020-01-16T07:19+0300
https://ria.ru/20200116/1563477148.html
Поток иностранных туристов в Хабаровске в 2019 году снизился на 25%
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РИА Новости

Поток иностранных туристов в Хабаровске в 2019 году снизился на 25%

07:19 16.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Спасо-Преображенский собор в Хабаровске
Вид на Спасо-Преображенский собор в Хабаровске
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Вид на Спасо-Преображенский собор в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 16 янв - РИА Новости. Около 39 тысяч иностранных туристов посетили Хабаровский край в 2019 году, что на 25% меньше, чем в предыдущем году, снижение связано с закрытием речного пункта пропуска в Хабаровске во время паводка и уходом авиакомпании "Асеана", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По данным правительства, в 2018 году Хабаровский край посетили 541 тысяча российских туристов и 52 тысячи иностранных.
"В 2019 году в край приехало 542 тысячи российских и 39 тысяч иностранных туристов. Иностранцев прибыло меньше, чем годом ранее, что связано с приостановкой работы пограничного пункта пропуска Хабаровск – Фуюань (КНР) во время наводнения на Амуре, а также уходом южнокорейской авиакомпании "Асеана", выполнявшей рейсы в южнокорейский Сеул", - сказал собеседник агентства.
По информации краевого правительства, в прошлом году регион встречал путешественников из Китая, Кореи и Японии. Некоторые из них воспользовались возможностью посетить сразу два дальневосточных города: Хабаровск и Владивосток. Часть иностранцев побывала на рыбалке на горных реках. В магазинах иностранные гости покупают российские продукты питания и косметику. В среднем за одну поездку иностранный турист тратит в Хабаровском крае около 300 долларов США (18,4 тысячи рублей).
Отмечается, что для популяризации Хабаровского края весной этого года планируется провести рекламный тур для ведущих туроператоров и блогеров из Японии. В прошлом году туристский потенциал региона представляли гостям из Германии и Австрии, а также на международных выставках.
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ТуризмХабаровскРоссияХабаровский край
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