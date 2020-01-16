Поток иностранных туристов в Хабаровске в 2019 году снизился на 25%

ХАБАРОВСК, 16 янв - РИА Новости. Около 39 тысяч иностранных туристов посетили Около 39 тысяч иностранных туристов посетили Хабаровский край в 2019 году, что на 25% меньше, чем в предыдущем году, снижение связано с закрытием речного пункта пропуска в Хабаровске во время паводка и уходом авиакомпании "Асеана", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

По данным правительства, в 2018 году Хабаровский край посетили 541 тысяча российских туристов и 52 тысячи иностранных.

"В 2019 году в край приехало 542 тысячи российских и 39 тысяч иностранных туристов. Иностранцев прибыло меньше, чем годом ранее, что связано с приостановкой работы пограничного пункта пропуска Хабаровск – Фуюань (КНР) во время наводнения на Амуре, а также уходом южнокорейской авиакомпании "Асеана", выполнявшей рейсы в южнокорейский Сеул", - сказал собеседник агентства.

По информации краевого правительства, в прошлом году регион встречал путешественников из Китая, Кореи и Японии. Некоторые из них воспользовались возможностью посетить сразу два дальневосточных города: Хабаровск и Владивосток. Часть иностранцев побывала на рыбалке на горных реках. В магазинах иностранные гости покупают российские продукты питания и косметику. В среднем за одну поездку иностранный турист тратит в Хабаровском крае около 300 долларов США (18,4 тысячи рублей).