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При обвале на шахте в Оренбургской области погиб человек
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РИА Новости

При обвале на шахте в Оренбургской области погиб человек

07:15 16.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник диспетчерской службы Гайского горно-обогатительного комбината
Сотрудник диспетчерской службы Гайского горно-обогатительного комбината
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник диспетчерской службы Гайского горно-обогатительного комбината. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Один человек погиб при обрушении породы на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО "Гайский ГОК" погиб один человек, тело обнаружено", - сказал собеседник агентства.
По его словам, рудник продолжает работать в штатном режиме, обстоятельства ЧП выясняются.
Автомобили скорой помощи
10 октября 2019, 08:50
В Хакасии на шахте человек пострадал при обрушении породы, сообщил источник
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Гайский горно-обогатительный комбинатОренбургская областьРоссияПроисшествия
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