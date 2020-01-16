При обвале на шахте в Оренбургской области погиб человек

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Один человек погиб при обрушении породы на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО "Гайский ГОК" погиб один человек, тело обнаружено", - сказал собеседник агентства.
По его словам, рудник продолжает работать в штатном режиме, обстоятельства ЧП выясняются.
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