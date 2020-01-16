Япония добивается скорейшего возвращения задержанных в России рыбаков

В минувшем декабре российские пограничники задерживали также пять японских рыболовецких судов с острова Хоккайдо, которые ловили осьминогов. Предполагаемой причиной задержания тогда назывались возможно выявленные российской стороной несоответствия между объемом улова, который был указан в бортовых журналах, и фактическим.

Южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи Япония считает своими территориями, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.