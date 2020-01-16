Япония добивается скорейшего возвращения задержанных в России рыбаков

ТОКИО, 16 янв - РИА Новости. Япония добивается скорейшего возвращения рыбаков промыслового судна, задержанного для досмотра российскими пограничниками, сообщил журналистам в четверг генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
"Мы добиваемся от российской стороны их скорейшего возвращения с гуманитарной точки зрения", - сообщил Суга журналистам.
Как сообщалось накануне, российские пограничники задержали для досмотра японское промысловое судно "Сёёмару-68" в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны РФ. На его борту находятся шестеро рыбаков. Судно занималось ловом трески, когда российские власти сопроводили его на южнокурильский остров Кунашир.
В минувшем декабре российские пограничники задерживали также пять японских рыболовецких судов с острова Хоккайдо, которые ловили осьминогов. Предполагаемой причиной задержания тогда назывались возможно выявленные российской стороной несоответствия между объемом улова, который был указан в бортовых журналах, и фактическим.
30 марта 2018, 01:36На Камчатке капитана иностранного судна осудили за вылов краба
В конце января 2019 года японское судно "Нисиномару-68", которое занималось промыслом краба, было задержано российской пограничной службой. Оно было препровождено в порт Находка. После выплаты компенсаций за нарушение правил лова судно было отпущено.
Южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи Япония считает своими территориями, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
24 ноября 2017, 12:18В Японии обнаружили судно с рыбаками из КНДР