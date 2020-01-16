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Япония добивается скорейшего возвращения задержанных в России рыбаков
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РИА Новости

Япония добивается скорейшего возвращения задержанных в России рыбаков

07:05 16.01.2020 (обновлено: 07:06 16.01.2020)
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© AP Photo / Koji UedaЯпонский рыбак
Японский рыбак
© AP Photo / Koji Ueda
Японский рыбак. Архивное фото
ТОКИО, 16 янв - РИА Новости. Япония добивается скорейшего возвращения рыбаков промыслового судна, задержанного для досмотра российскими пограничниками, сообщил журналистам в четверг генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
"Мы добиваемся от российской стороны их скорейшего возвращения с гуманитарной точки зрения", - сообщил Суга журналистам.
Как сообщалось накануне, российские пограничники задержали для досмотра японское промысловое судно "Сёёмару-68" в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны РФ. На его борту находятся шестеро рыбаков. Судно занималось ловом трески, когда российские власти сопроводили его на южнокурильский остров Кунашир.
В минувшем декабре российские пограничники задерживали также пять японских рыболовецких судов с острова Хоккайдо, которые ловили осьминогов. Предполагаемой причиной задержания тогда назывались возможно выявленные российской стороной несоответствия между объемом улова, который был указан в бортовых журналах, и фактическим.
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В конце января 2019 года японское судно "Нисиномару-68", которое занималось промыслом краба, было задержано российской пограничной службой. Оно было препровождено в порт Находка. После выплаты компенсаций за нарушение правил лова судно было отпущено.
Южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи Япония считает своими территориями, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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Ёсихидэ СугаКурильские островаЯпонияРоссияВ мире
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