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Сахалинские пограничники задержали у Курил японское промысловое судно
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РИА Новости

Сахалинские пограничники задержали у Курил японское промысловое судно

17:37 15.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкПорт на острове Кунашир
Порт на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Порт на острове Кунашир. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв - РИА Новости. Сахалинские пограничники подтвердили данные о задержании в среду у Курильских островов японского промыслового судна: на его борту найдены неучтенные водные биологические ресурсы, сообщили РИА Новости в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Ранее агентство Киодо информировало, что российские пограничники задержали для досмотра японское промысловое судно "Сёюмару-68" в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны РФ. По данным СМИ, судно из порта Нэмуро занималось ловом трески, когда российские власти сопроводили его на южнокурильский остров Кунашир. Информация об этом поступила с борта самого траулера.
"В среду во время проведения контрольно-проверочных мероприятий в отношении иностранных судов, осуществлявших промысел в исключительной экономической зоне РФ, на борту японского промыслового судна "Сё Мару-68" обнаружена неучтенная продукция водных биологических ресурсов", - рассказали в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
По словам представителя ведомства, шхуна доставлена для необходимых процессуальных действий в морской терминал Южно-Курильска на острове Кунашир.
В минувшем декабре российские пограничники задерживали также пять японских рыболовецких судов с острова Хоккайдо, которые ловили осьминогов. Предполагаемой причиной задержания тогда назывались, возможно, выявленные российской стороной несоответствия между объемом улова, который был указан в бортовых журналах, и фактическим. В конце января 2019 года японское судно "Нисиномару-68", которое занималось промыслом краба, было задержано российской пограничной службой. Оно было препровождено в порт Находка. После выплаты компенсаций за нарушение правил лова судно было отпущено.
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Кунашир (остров)ФСБ РФКурильские островаЯпонияРоссияПроисшествия
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