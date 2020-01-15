Сахалинские пограничники задержали у Курил японское промысловое судно

Ранее агентство Киодо информировало, что российские пограничники задержали для досмотра японское промысловое судно "Сёюмару-68" в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны РФ. По данным СМИ, судно из порта Нэмуро занималось ловом трески, когда российские власти сопроводили его на южнокурильский остров Кунашир. Информация об этом поступила с борта самого траулера.

"В среду во время проведения контрольно-проверочных мероприятий в отношении иностранных судов, осуществлявших промысел в исключительной экономической зоне РФ, на борту японского промыслового судна "Сё Мару-68" обнаружена неучтенная продукция водных биологических ресурсов", - рассказали в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.

В минувшем декабре российские пограничники задерживали также пять японских рыболовецких судов с острова Хоккайдо, которые ловили осьминогов. Предполагаемой причиной задержания тогда назывались, возможно, выявленные российской стороной несоответствия между объемом улова, который был указан в бортовых журналах, и фактическим. В конце января 2019 года японское судно "Нисиномару-68", которое занималось промыслом краба, было задержано российской пограничной службой. Оно было препровождено в порт Находка. После выплаты компенсаций за нарушение правил лова судно было отпущено.