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WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации
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РИА Новости

WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации

06:58 16.01.2020 (обновлено: 10:16 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.
Главы двух государств впервые увиделись на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
По сообщению газеты, авторы книги пишут о том, что Трамп настолько сильно хотел встретиться с российским президентом, что прервал разговор с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать, когда он может встретиться с Путиным, и может ли это произойти до церемонии инаугурации.
Издание также отмечает, что авторы книги пишут о том, что после первой встречи с Путиным Трамп "незамедлительно объявил себя экспертом по России".
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Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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