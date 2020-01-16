WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.
Главы двух государств впервые увиделись на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
По сообщению газеты, авторы книги пишут о том, что Трамп настолько сильно хотел встретиться с российским президентом, что прервал разговор с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать, когда он может встретиться с Путиным, и может ли это произойти до церемонии инаугурации.
Издание также отмечает, что авторы книги пишут о том, что после первой встречи с Путиным Трамп "незамедлительно объявил себя экспертом по России".