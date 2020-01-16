WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации

По сообщению газеты, авторы книги пишут о том, что Трамп настолько сильно хотел встретиться с российским президентом, что прервал разговор с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать, когда он может встретиться с Путиным, и может ли это произойти до церемонии инаугурации.