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В Приморье госинспекция труда подключилась к проверке ЧП в цирке
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РИА Новости

В Приморье госинспекция труда подключилась к проверке ЧП в цирке

06:53 16.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Государственная инспекция труда в Приморье проводит проверку после падения артистки с высоты во время выступления в цирке Владивостока, сообщили РИА Новости в инспекции.
В конце декабря во время исполнения номера девушка сорвалась с троса и упала на арену. В цирке сообщили, что гимнастка достаточно опытная, причиной инцидента мог стать человеческий фактор - она не зацепилась за страховочную петлю во время исполнения номера. Гимнастку прооперировали. Девушка не является сотрудницей Росгосцирка, а была привлечена на программу прокатчиком. Региональное СУСК начало проверку по признакам нарушения требований охраны труда.
"В государственную инспекцию труда в Приморском крае поступило извещение о несчастном случае, устанавливаются обстоятельства происшедшего несчастного случая", - говорится в ответе за подписью руководителя госинспекции труда в Приморском крае Ирины Никуловой.
Владивостокский цирк
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