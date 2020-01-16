Малышева назвала "самый хороший" тип рака

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева, а также ее коллеги, врачи Герман Гандельман, Дмитрий Шубин и Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказали о зависимости развития того или иного вида рака с группой крови человека и назвали "самый хороший" тип онкологии.
Что касается обладателей второй группы крови, то они более подвержены риску развития рака желудка. Малышева призвала их провести гастроскопию в 45 лет и повторять процедуру каждые 2-3 года.
Носители третьей группы крови рискуют заболеть раком поджелудочной железы. Им рекомендуется пройти ультразвуковое исследование брюшной полости и сдать биохимический анализ крови.
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Людям с четвертой группой крови чаще всего угрожает рак почек. Им советуют сделать УЗИ этого органа, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии. Кроме того, следует отказаться от алкоголя и курения.
Малышева отметила, что рак почек "самый хороший" из всех названных типов онкологии, поскольку он, как правило, "локализованный, отлично выявляется и лечится прекрасно".
"Сегодня даже почку не удаляют – только маленькую опухоль", – заключила телеведущая.
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