Малышева назвала "самый хороший" тип рака

Ссылаясь на исследование датских шведских специалистов, ведущие отметили, что людям первой группой крови стоит опасаться рака толстой кишки. Специалисты посоветовали им сделать колоноскопию в 40 лет в случае, если у родственников было подобное заболевание.

Что касается обладателей второй группы крови, то они более подвержены риску развития рака желудка. Малышева призвала их провести гастроскопию в 45 лет и повторять процедуру каждые 2-3 года.

Носители третьей группы крови рискуют заболеть раком поджелудочной железы. Им рекомендуется пройти ультразвуковое исследование брюшной полости и сдать биохимический анализ крови.

Людям с четвертой группой крови чаще всего угрожает рак почек. Им советуют сделать УЗИ этого органа, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии. Кроме того, следует отказаться от алкоголя и курения.

Малышева отметила, что рак почек "самый хороший" из всех названных типов онкологии, поскольку он, как правило, "локализованный, отлично выявляется и лечится прекрасно".