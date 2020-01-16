Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине

"Президент Трамп знал в точности, что происходило, он знал о всех моих шагах, и я бы не делал ничего без согласия (адвоката Трампа) Джулиани или президента. У меня не было оснований или намерения говорить с кем-либо из этих чиновников, у них нет причин говорить со мной, почему бы ближайшее окружение президента Зеленского - министр Иванков, все эти люди или президент Порошенко - встречались со мной? … И это секрет, который они пытаются сохранить. Я был в поле, выполняя их работу", - сказал Парнас.