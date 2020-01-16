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Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
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РИА Новости

Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине

06:31 16.01.2020
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© AP Photo / Mark LennihanЛев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019
Лев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019
© AP Photo / Mark Lennihan
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
"Президент Трамп знал в точности, что происходило, он знал о всех моих шагах, и я бы не делал ничего без согласия (адвоката Трампа) Джулиани или президента. У меня не было оснований или намерения говорить с кем-либо из этих чиновников, у них нет причин говорить со мной, почему бы ближайшее окружение президента Зеленского - министр Иванков, все эти люди или президент Порошенко - встречались со мной? … И это секрет, который они пытаются сохранить. Я был в поле, выполняя их работу", - сказал Парнас.
Интервью вышло в эфир в среду вечером по местному времени, ранее в этот день палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа, центральное место в котором занимают обвинения демократов в том, что президент злоупотребил своими полномочиями, требуя от Киева расследования в отношении Байдена. Сам президент и поддерживающие его заявляют, что он руководствовался интересами борьбы с коррупцией, не давил и не шантажировал представителей Украины.
"Это никогда не касалось коррупции, это всегда касалось Burisma, включая Хантера Байдена и Джо Байдена", - уверен Парнас.
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По его словам, "самой большой неправдой" вокруг происходящего является "то, что президент не знал, что происходит".
"Многое было сказано, что не соответствует действительности. Я думаю, я должен рассказать, что в действительности происходило, и я думаю, что мир должен знать", - отметил он.
Граждане США Лев Парнас и Игорь Фруман (выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.
Трамп ранее заявлял, что не знает обвиняемых. Бизнесмена попросили прокомментировать эти слова президента.
"Он наврал", - сказал Парнас.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. В среду дело було передано в сенат. Планируется, что процесс импичмента начнется в следующий вторник.
Президент США Дональд Трамп, 9 января 2020 года
Вчера, 19:10
Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента
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Лев ПарнасИмпичмент Дональда ТрампаХантер БайденРуди ДжулианиДональд ТрампСШАВ мире
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