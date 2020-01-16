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РИА Наука
2020-01-16T07:04+0300
https://ria.ru/20200116/1563476765.html
Ученые рассказали, какое молоко поможет сохранить молодость
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РИА Новости

Ученые рассказали, какое молоко поможет сохранить молодость

07:04 16.01.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМолоко
Молоко
© РИА Новости / Александр Кряжев
Молоко. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Биологическое старение организма медленнее у людей, которые предпочитают маложирное коровье молоко, выяснили исследователи Университета Бригама Янга в США. Об этом сообщается на сайте вуза.
Саму научную работу, посвященную этой теме, опубликовали в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity 28 октября прошлого года.
В исследовании под руководством профессора Ларри Такера использовалась информация о 5 834 совершеннолетних американских гражданах, которые употребляли либо маложирное молоко (жирностью 1% или обезжиренное), либо молоко повышенной жирности (жирностью 2% или 3,25%). Кроме того, примерно 13% испытуемых не пили коровье молоко в принципе.
Авторы научной работы изучили взаимосвязь между длиной теломеров (концевых участков хромосом, одних из главных индикатора возраста человека. — Прим. ред.) и жирностью употребляемого в пищу молока, а также частотой его употребления.
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Разница, которая получилась в исследовании, по словам Такера, оказалась поразительной. Так, за каждый дополнительный процент жирности теломеры укорачивались на 69 основных пар нуклеотидов, что соответствует более чем четырем биологическим годам. В частности, у людей, пивших молоко жирностью 3,25%, теломеры были на 145 основных пар короче, чем у тех, кто предпочитает обезжиренное молоко.
Кроме того, теломеры у людей, вовсе не пивших молоко, также оказались короче чем у тех, кто употреблял в пищу обезжиренное молоко.
По мнению Такера, исследование подтверждает положения, указанные в Диетических рекомендациях для американцев, выпущенных Минсельхозом США на 2015-2020 годы, где маложирное молоко включено в рацион здорового питания.
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РИА НаукаМолокоУниверситет Бригама ЯнгамолодостьстарениеМинистерство сельского хозяйства СШАЮтаСША
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