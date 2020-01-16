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В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
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РИА Новости

В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

06:22 16.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ЦыгановМаленький остров на южной оконечности Суматры
Маленький остров на южной оконечности Суматры
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Маленький остров на южной оконечности Суматры. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два необитаемых острова, входящих в состав индонезийской провинции Южная Суматра, ушли под воду из-за повышения уровня моря, вызванного изменением климата, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на заявление индонезийского форума окружающей среды.
Согласно заявлению форума, небольшие необитаемые острова Бетет и Гундул ушли под воду, оказавшись на отметке 1 и 3 метра ниже уровня моря соответственно. Отмечается, что Бетет являлся частью национального парка Бербак-Сембиланг.
Сообщается, что еще четыре индонезийских острова рискуют исчезнуть, если не будут предприняты усилия "по борьбе с повышением уровня океана".
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