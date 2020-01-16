В Приморье прокомментировали состав группы по изменению Конституции

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Председатель заксобрания Приморья Александр Ролик, которого включили в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, отметил, что это решение показывает значимость Дальнего Востока в развитии РФ и позволит разработать предложения с учетом мнений местных жителей, сообщает региональный парламент.
Ранее Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в конституцию. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас позже сообщил, что первое рабочее совещание созданной президентом рабочей группы пройдет 17 января, а накануне - 16 января - состоится установочное заседание. Ролик распоряжением Путина включен в состав рабочей группы.
"Как подчеркнул президент, здесь важно, чтобы было широкое общественное обсуждение, в ходе которого были услышаны и учтены мнения всех слоев населения и, конечно, регионов, где люди живут, учатся, работают, рожают и воспитывают детей", - сказал Ролик, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, для дальневосточников очень важно, что в группу вошла Светлана Горячева - сенатор от Приморья и высокопрофессиональный юрист.
"Это еще раз говорит о значимости нашего региона в социально-экономическом и политическом развитии нашей страны и позволит разработать предложения, в которых будут в полной мере учтены мнения и ожидания жителей нашего региона. Включение в состав группы представителей региональных парламентских ассоциаций также еще раз подчеркивает ту роль и значение депутатского корпуса всех уровней, о которых говорил президент в послании Федеральному собранию", - сказал Ролик, комментируя документ.
Он также добавил, что участие в этой группе для него имеет большое значение и как для юриста, и как для законодателя.
"В 2018 году я входил в состав инициативной группы по выдвижению Путина в президенты страны, а вот теперь получил от главы государства доверие на участие в работе по внесению изменений в конституцию. Для меня это не только большая честь, но и колоссальная ответственность", отметил Ролик.
На своей странице в Facebook Ролик также отметил, что ряд важных конституционных поправок, которые Путин вынес на обсуждение, направлены на укрепление государственного строя и социальной политики. "Они усиливают роль законодательных органов, а значит, и ответственность депутатского корпуса", - добавил он.