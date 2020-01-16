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В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в России крещенские морозы

05:58 16.01.2020 (обновлено: 08:34 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗима
Зима
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Зима. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Крещенских морозов не будет на всей европейской части России, в столичном регионе в грядущие выходные температура будет чуть ниже нуля, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Крещенских морозов не будет. В выходные дни температура в Москве и области будет заметно ниже, чем на рабочей неделе. В крещенскую ночь — минус 3-5, а днем — тоже отрицательные температуры", — сказал он.

По его словам, с субботы антициклон будет управлять погодой. "Мы прогнозируем малооблачную погоду. Крещенская ночь будет лунная, звездная и штилевая (ветра не ожидаем значительного). Крещенских морозов на всей территории России не будет. Бежать и ехать за морозами некуда на европейской территории", — сказал Вильфанд.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваРоссияОбщество
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