Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций

СЕУЛ, 16 янв – РИА Новости. Южная Корея пытается найти пути реализации проектов межкорейского сотрудничества в условиях режима международных санкций против КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на спецпредставителя МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна.
Ранее сообщалось, что Ли До Хун с 15 по 18 января посетит Вашингтон, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом.
Как отмечает агентство, стороны обсудят инициативу президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о возобновлении межкорейских проектов в качестве способа содействия переговорам между США и Северной Кореей. Предметом координации между Сеулом и Вашингтоном, в частности, может стать вопрос о разрешении индивидуальных туристических туров на северокорейский курорт Кымгансан.
"Индивидуальные туры не запрещены санкциями Совета Безопасности ООН. Причина, по которой мы обсуждаем этот вопрос с США, заключается в том, что мы пытаемся найти пространство (для маневра) в рамках санкций, согласованных международным сообществом", заявил Ли До Хун.
По его словам, задача, стоящая перед Южной Кореей и США, состоит в том, чтобы "стабилизировать ситуацию и возродить импульс" для переговоров по денуклеаризации.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе новогодней пресс-конференции заявил, что Южная Корея может попросить исключения из санкций ООН для тех проектов сотрудничества с КНДР, где это потребуется. В своем новогоднем обращении он также отмечал важность реализации проектов межкорейского сотрудничества, в том числе возобновление работы туристического комплекса Кымгансан и промышленного комплекса Кэсон.
Как сообщало агентство Рёнхап со ссылкой на неназванного представителя министерства объединения Южной Кореи, в случае с курортом Кымгансан пока "никакого прогресса" в переговорах с КНДР нет, и "стороны не могут прийти к компромиссу".
КНДР в октябре направила Южной Корее уведомление с предложением письменно обсудить снос южнокорейских сооружений в курортной зоне Кымгансан, после того как лидер КНДР Ким Чен Ын назвал строения "времянками" в зоне бедствия и заявил, что после консультаций с Сеулом их нужно демонтировать.