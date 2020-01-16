Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T05:53+0300
https://ria.ru/20200116/1563476519.html
Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
https://cdn25.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b8cf98b5de50b644798e8c8a47265ec0.jpg
РИА Новости

Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций

05:53 16.01.2020
241
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 16 янв – РИА Новости. Южная Корея пытается найти пути реализации проектов межкорейского сотрудничества в условиях режима международных санкций против КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на спецпредставителя МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна.
Ранее сообщалось, что Ли До Хун с 15 по 18 января посетит Вашингтон, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
14 января, 06:03
Президент Южной Кореи позитивно оценил перспективы диалога с КНДР
Как отмечает агентство, стороны обсудят инициативу президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о возобновлении межкорейских проектов в качестве способа содействия переговорам между США и Северной Кореей. Предметом координации между Сеулом и Вашингтоном, в частности, может стать вопрос о разрешении индивидуальных туристических туров на северокорейский курорт Кымгансан.
"Индивидуальные туры не запрещены санкциями Совета Безопасности ООН. Причина, по которой мы обсуждаем этот вопрос с США, заключается в том, что мы пытаемся найти пространство (для маневра) в рамках санкций, согласованных международным сообществом", заявил Ли До Хун.
По его словам, задача, стоящая перед Южной Кореей и США, состоит в том, чтобы "стабилизировать ситуацию и возродить импульс" для переговоров по денуклеаризации.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе новогодней пресс-конференции заявил, что Южная Корея может попросить исключения из санкций ООН для тех проектов сотрудничества с КНДР, где это потребуется. В своем новогоднем обращении он также отмечал важность реализации проектов межкорейского сотрудничества, в том числе возобновление работы туристического комплекса Кымгансан и промышленного комплекса Кэсон.
Карта Северной и Южной Кореи
13 января, 11:11
Южная Корея призвала КНДР соблюдать вежливость ради мира в регионе
Как сообщало агентство Рёнхап со ссылкой на неназванного представителя министерства объединения Южной Кореи, в случае с курортом Кымгансан пока "никакого прогресса" в переговорах с КНДР нет, и "стороны не могут прийти к компромиссу".
КНДР в октябре направила Южной Корее уведомление с предложением письменно обсудить снос южнокорейских сооружений в курортной зоне Кымгансан, после того как лидер КНДР Ким Чен Ын назвал строения "времянками" в зоне бедствия и заявил, что после консультаций с Сеулом их нужно демонтировать.
Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
7 января, 05:15
Лидер Южной Кореи призвал создать условия для визита в Сеул главы КНДР
221000
Обсудить 0
МИД Южной КореиЮжная КореяКНДРВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
Японский рыбак
Япония добивается скорейшего возвращения задержанных в России рыбаков
Лев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019
Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Решение по судьбе авикомпании Bek Air огласят 20 января
Алеппо
В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
Коридор в больнице
В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
Маленький остров на южной оконечности Суматры
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
Герой России, разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Лонг Бич, Калифорния
Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд
Американские инструкторы в Ираке
США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
Мужчина с флагом Польши
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
Харви Вайнштейн в суде вместе с адвокатами Хосе Баэсом и Роном Салливаном
Защита Вайнштейна попросила перенести процесс в другое место
Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи
В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29В Самарской области автобус с детьми съехал в кювет
10:29В Минобрнауки прокомментировали идею Путина о целевом приеме в медвузы
10:28Поправки в Конституцию должны обеспечить соцгарантии, заявили в ОП
10:27В Челябинске автомобиль упал с моста в реку
10:24Нилов: состав правительства на встрече Мишустина с ЛДПР не обсуждался
10:23СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной
10:21В Петербурге эвакуировали еще четыре суда после писем о минировании
10:18В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
10:18Эксперт: поправки в Конституцию увеличат ответственность ветвей власти
10:17В Госдуме проходит встреча Мишустина с фракциями
10:17Россия и Сирия осудили переброску американских войск на Ближний Восток
10:14Путин поздравил Ланового с 86-летием
10:12Число пострадавших в ДТП в Ульяновской области выросло до 14 человек
10:11Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию
10:10Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:09Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнули на Сейшелах в 2019 году
10:08Лавров встретился с президентом Узбекистана
10:04Трое пострадавших в ДТП под Саратовом находятся в тяжелом состоянии
10:03Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин
10:02В Алтайском крае задержанный покончил с собой в отделе полиции
Лента новостейМолния