Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций

Ранее сообщалось, что Ли До Хун с 15 по 18 января посетит Вашингтон, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом.

Как отмечает агентство, стороны обсудят инициативу президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о возобновлении межкорейских проектов в качестве способа содействия переговорам между США и Северной Кореей. Предметом координации между Сеулом и Вашингтоном, в частности, может стать вопрос о разрешении индивидуальных туристических туров на северокорейский курорт Кымгансан.

"Индивидуальные туры не запрещены санкциями Совета Безопасности ООН. Причина, по которой мы обсуждаем этот вопрос с США, заключается в том, что мы пытаемся найти пространство (для маневра) в рамках санкций, согласованных международным сообществом", заявил Ли До Хун.

По его словам, задача, стоящая перед Южной Кореей и США, состоит в том, чтобы "стабилизировать ситуацию и возродить импульс" для переговоров по денуклеаризации.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе новогодней пресс-конференции заявил, что Южная Корея может попросить исключения из санкций ООН для тех проектов сотрудничества с КНДР, где это потребуется. В своем новогоднем обращении он также отмечал важность реализации проектов межкорейского сотрудничества, в том числе возобновление работы туристического комплекса Кымгансан и промышленного комплекса Кэсон.

Как сообщало агентство Рёнхап со ссылкой на неназванного представителя министерства объединения Южной Кореи, в случае с курортом Кымгансан пока "никакого прогресса" в переговорах с КНДР нет, и "стороны не могут прийти к компромиссу".