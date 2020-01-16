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В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ

05:46 16.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Ртутный градусник для измерения температуры. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует россиянам по возможности избегать многолюдных мест или носить медицинскую маску и соблюдать ряд правил, чтобы не подхватить вирус.
"Избегать мест массового скопления людей. При необходимости посещения многолюдных мест соблюдать дистанцию в один метр (не ближе расстояния вытянутой руки)", - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте надзорного ведомства.
Роспотребнадзор призывает использовать медицинскую маску в общественных местах, соблюдать правила "респираторного этикета", а именно: здоровым не трогать руками нос, рот и глаза, больным не ходить без масок, а кашлять и чихать только в носовые платки.
Согласно рекомендациям, гражданам следует тщательно мыть руки с мылом после посещения мест скопления людей, санитарных комнат и перед приемом пищи. Кроме того, необходимо регулярно проводить влажную уборку в доме, проветривать помещение, ежедневно гулять на свежем воздухе и организовать рациональный режим питания, труда и отдыха.
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