В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует россиянам по возможности избегать многолюдных мест или носить медицинскую маску и соблюдать ряд правил, чтобы не подхватить вирус.
"Избегать мест массового скопления людей. При необходимости посещения многолюдных мест соблюдать дистанцию в один метр (не ближе расстояния вытянутой руки)", - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте надзорного ведомства.
Роспотребнадзор призывает использовать медицинскую маску в общественных местах, соблюдать правила "респираторного этикета", а именно: здоровым не трогать руками нос, рот и глаза, больным не ходить без масок, а кашлять и чихать только в носовые платки.
Согласно рекомендациям, гражданам следует тщательно мыть руки с мылом после посещения мест скопления людей, санитарных комнат и перед приемом пищи. Кроме того, необходимо регулярно проводить влажную уборку в доме, проветривать помещение, ежедневно гулять на свежем воздухе и организовать рациональный режим питания, труда и отдыха.