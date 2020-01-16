В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях

"Зима теплая на всей территории России, хотя на азиатской территории более изменчива. Если вспомните, то в декабре были очень сильные колебания температуры. За три-четыре дня температура и повышалась на 15-20 градусов выше нормы, и понижалась на такое количество градусов ниже нормы, но очень теплых периодов было вдвое больше, чем холодных. Поэтому Сибирь теплая, а Европейская территория очень теплая. Сейчас продолжается аномальное тепло в России", - сказал он.