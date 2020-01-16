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2020-01-16T05:34+0300
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В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях

05:34 16.01.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Частные положительные температурные аномалии на всей территории России и резкие перепады температуры в Сибири стали характеристиками погоды первой половины зимы в стране, сообщил РИА Новости и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Зима теплая на всей территории России, хотя на азиатской территории более изменчива. Если вспомните, то в декабре были очень сильные колебания температуры. За три-четыре дня температура и повышалась на 15-20 градусов выше нормы, и понижалась на такое количество градусов ниже нормы, но очень теплых периодов было вдвое больше, чем холодных. Поэтому Сибирь теплая, а Европейская территория очень теплая. Сейчас продолжается аномальное тепло в России", - сказал он.
Как отметил ученый, зимой подобные аномалии погоды легко переносятся человеком в отличие от летних долгих периодов жары.
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