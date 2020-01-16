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В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
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РИА Новости

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале

05:16 16.01.2020 (обновлено: 07:14 16.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовЗима в Москве
Зима в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Зима в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Считаем, что февраль будет все-таки холоднее января, температура будет ниже. Это необычно, но, тем не менее, это так. Вот такие у нас предварительные прогнозы, что февраль может быть холоднее, даже заметно холоднее января. Это не значит, что он будет супер холодным, я говорю в сравнении с январем. Снег тоже еще может быть, но пока не будем торопиться", — сказал метеоролог.
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