В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале

"Считаем, что февраль будет все-таки холоднее января, температура будет ниже. Это необычно, но, тем не менее, это так. Вот такие у нас предварительные прогнозы, что февраль может быть холоднее, даже заметно холоднее января. Это не значит, что он будет супер холодным, я говорю в сравнении с январем. Снег тоже еще может быть, но пока не будем торопиться", — сказал метеоролог.