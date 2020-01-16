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2020-01-16T05:13+0300
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В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
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РИА Новости

В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа

05:13 16.01.2020
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© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице
© Depositphotos / sudok1
Коридор в больнице. Архивное фото
ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Правительство Японии учредило отдел по сбору информации при кризисном штабе в канцелярии премьер-министра в связи с обнаружением в стране первого случая заболевания пневмонией неизвестного происхождения, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Заболевший мужчина – китаец, проживает в префектуре Канагава недалеко от Токио. В начале января он был в Ухани (Китай), 3 января у него поднялась температура, а 6-го он вернулся в Японию. Его госпитализировали 10 января, через пять дней он выздоровел, и его выписали. Анализы показали положительную реакцию на новый тип коронавируса. Это первый случай заболевания в Японии.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 11 января медики зарегистрировали 41 случай заболевания новым типом коронавируса, один человек скончался, несколько сотен человек, в том числе медицинский персонал, имевший тесный контакт с заболевшими, взят под наблюдение.
Большинство заболевших имеют отношение к оптовому рынку морепродуктов, сравнительно небольшое число пациентов отрицают, что появлялись на этом рынке, в отдельных случаях пациенты имели контакт с заболевшими.
Ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый тип коронавируса, зарегистрированный в Ухани, может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. В ВОЗ также призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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Кабинет министров ЯпонииЯпонияУханьВ мире
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