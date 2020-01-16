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Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
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РИА Новости

Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов

05:09 16.01.2020
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© Pfc. You Chul LeeВоеннослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
© Pfc. You Chul Lee
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений. Архивное фото
СЕУЛ, 16 янв – РИА Новости. Разногласия между Южной Кореей и США по вопросу расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове все еще сохраняются, стороны не смогли прийти к соглашению, сообщил МИД Южной Кореи.
"На этих переговорах мы придерживались нашей фундаментальной позиции, что соглашение должно быть разумным и справедливым в рамках текущей сделки SMA. Обе стороны расширили свое взаимопонимание и общность интересов, но подтвердили, что ... все еще существуют разногласия", - говорится в заявлении ведомства.
Представитель южнокорейской делегации, бывший заместитель председателя финансового комитета министерства финансов Чон Ын Бо, также заявлял, что стороны пока "не могут прийти к компромиссу" в том, как достичь "всеобъемлющего соглашения".
Сторону США на переговорах представляет сотрудник госдепа Джеймс Дехарт. Ранее прошли еще пять раундов переговоров.
По итогам нынешнего шестого раунда обе стороны договорились о совместной работе для скорейшего заключения соглашения, дата следующих переговоров будет определена позже после обсуждения по дипломатическим каналам.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе новогодней пресс-конференции заявил, что США и Южная Корея пока далеки от компромисса в вопросе раздела расходов на оборону, разница в позициях сторон велика, но прогресс в переговорах есть.
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва
Вчера, 05:35
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