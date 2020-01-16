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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-16T05:06+0300
https://ria.ru/20200116/1563476247.html
В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
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РИА Новости

В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо

05:06 16.01.2020
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкАлеппо
Алеппо
© NewsTeam
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Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 16 янв - РИА Новости. Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстреливать населенные пункты под сирийским городом Алеппо. Жители поселка Миньян, который находится недалеко от Алеппо, рассказали, что страдают от обстрелов ежедневно.
Провинция Алеппо входит в Идлибскую зону деэскалации, где с 9 января по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации.
"По мне и моему другу стреляли боевики, друг погиб. Они и сегодня стреляют минами, тогда мы все прячемся в подвале", - рассказал журналистам ученик школы поселка Миньян Ахмед аль Абу.
По словам другого местного жителя Нур Абуджалила абу Субхи, раньше боевики обстреливали поселок только ночью, а теперь и днем. "Недавно на главную дорогу упала ракета, и у нас погибли два человека", - сказал он.
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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