В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо

Провинция Алеппо входит в Идлибскую зону деэскалации, где с 9 января по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации.

"По мне и моему другу стреляли боевики, друг погиб. Они и сегодня стреляют минами, тогда мы все прячемся в подвале", - рассказал журналистам ученик школы поселка Миньян Ахмед аль Абу.

По словам другого местного жителя Нур Абуджалила абу Субхи, раньше боевики обстреливали поселок только ночью, а теперь и днем. "Недавно на главную дорогу упала ракета, и у нас погибли два человека", - сказал он.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.