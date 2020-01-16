Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран

ООН, 16 янв – РИА Новости. Глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что обсудит на встрече с госсекретарем США Майком Помпео 17 января в том числе конфликт США и Ирана.
Ранее Куреши встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани.
"Я буду встречаться с госсекретарем Помпео 17 января и советником по национальной безопасности также 17-го числа. Определенно, помимо других вопросов это будет обсуждаться",- сказал Куреши журналистам, отвечая на вопрос, будет ли он обсуждать конфликт США и Ирана.
По его мнению, ситуация все еще остается напряженной. "И нам необходимо предпринять шаги для дальнейшей деэскалации ситуации. Мне кажется, исходя из заявлений, которые я вижу, пространство для дипломатии есть. Думаю, дипломатии должны дать шанс", - заявил Куреши.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. В ответ на эту атаку США в пятницу ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
14 января, 15:29Сказано в эфиреЛицензия на убийство. В США заявляют о "праве" на ликвидацию СулейманиГенпрокурор США Уильям Барр заявил о "праве" американского лидера Дональда Трампа на ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани. В эфире радио Sputnik политолог–американист Константин Блохин высказал свою точку зрения по этому вопросу.