Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран

Ранее Куреши встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани

"Я буду встречаться с госсекретарем Помпео 17 января и советником по национальной безопасности также 17-го числа. Определенно, помимо других вопросов это будет обсуждаться",- сказал Куреши журналистам, отвечая на вопрос, будет ли он обсуждать конфликт США и Ирана.

По его мнению, ситуация все еще остается напряженной. "И нам необходимо предпринять шаги для дальнейшей деэскалации ситуации. Мне кажется, исходя из заявлений, которые я вижу, пространство для дипломатии есть. Думаю, дипломатии должны дать шанс", - заявил Куреши.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.