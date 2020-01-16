В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия

"При введении детского пособия на детей от 3 до 7 лет в размере 50% от прожиточного минимума финансовую поддержку получат около 12 тысяч малоимущих семей. Выплата составит 7,5 тысяч рублей на ребенка, на это в 2020 году нужно дополнительно 1 миллиард рублей ", - сказал собеседник агентства.