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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T04:57+0300
https://ria.ru/20200116/1563476140.html
В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
https://cdn25.img.ria.ru/images/136477/54/1364775431_0:31:3000:1719_1036x0_80_0_0_cbc1a941e2066b19fcba7d58040c4b45.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия

04:57 16.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид Хабаровска
Вид Хабаровска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид Хабаровска. Архивное фото
ХАБАРОВСК , 16 янв - РИА Новости. Около 1 миллиарда рублей необходимо Хабаровскому краю для выплаты малоимущим семьям пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщили РИА Новости в министерстве социальной защиты региона.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию предложил выплачивать семьям, которые нуждаются в государственной помощи, пособие на детей от 3 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума в регионе.
"При введении детского пособия на детей от 3 до 7 лет в размере 50% от прожиточного минимума финансовую поддержку получат около 12 тысяч малоимущих семей. Выплата составит 7,5 тысяч рублей на ребенка, на это в 2020 году нужно дополнительно 1 миллиард рублей ", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас такие семьи получают 1,1 тысячи рублей в месяц.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 14:45Послание президента России Федеральному собранию
Пособие семьям с детьми поддержит потребительский спрос, считает МЭР
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Послание президента России Федеральному собраниюДетские вопросыВладимир ПутинХабаровскХабаровский крайОбщество
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