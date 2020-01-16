В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия

ХАБАРОВСК , 16 янв - РИА Новости. Около 1 миллиарда рублей необходимо Хабаровскому краю для выплаты малоимущим семьям пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщили РИА Новости в министерстве социальной защиты региона.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию предложил выплачивать семьям, которые нуждаются в государственной помощи, пособие на детей от 3 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума в регионе.
"При введении детского пособия на детей от 3 до 7 лет в размере 50% от прожиточного минимума финансовую поддержку получат около 12 тысяч малоимущих семей. Выплата составит 7,5 тысяч рублей на ребенка, на это в 2020 году нужно дополнительно 1 миллиард рублей ", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас такие семьи получают 1,1 тысячи рублей в месяц.