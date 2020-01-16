Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"

Ранее организаторы американской кинопремии сообщили, что фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар". В категорию "Лучший иностранный художественный фильм" члены киноакадемии включили "Паразитов" южно-корейского режиссера Пон Чжун Хо, "Боль и славу" испанского мэтра Педро Альмодовара, польскую картину "Тело Христово" Яна Комаса, "Отверженных" француза Ладжа Ли и "Страну меда" из Северной Македонии.