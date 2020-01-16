Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал "безобразием" тот факт, что картину режиссера Кантемира Балагова "Дылда" не включили в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм".
Ранее организаторы американской кинопремии сообщили, что фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар". В категорию "Лучший иностранный художественный фильм" члены киноакадемии включили "Паразитов" южно-корейского режиссера Пон Чжун Хо, "Боль и славу" испанского мэтра Педро Альмодовара, польскую картину "Тело Христово" Яна Комаса, "Отверженных" француза Ладжа Ли и "Страну меда" из Северной Македонии.
"Я не знаю, почему они ее "прокатили". Безобразие. Просто безобразие", - сказал Машков РИА Новости.
12 января, 01:16КультураФильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США