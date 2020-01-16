"Роскосмос" нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

"В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения", — говорится в материалах.

Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.

Такой способ помех, уточняют авторы разработки, может использоваться только тогда, когда сами спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и не могут сбрасывать полученные снимки напрямую. Для гарантированного блокирования каналов спутниковой связи предлагается использовать несколько станций сразу.

Для реализации проекта его авторы предлагают составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить состав и места размещения наземных станций глушения, составить порядок их работы, а также определить помехи, которыми будут глушить передачу данных на иностранных спутниках.