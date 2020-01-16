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2020-01-16T08:26+0300
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"Роскосмос" нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
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РИА Новости

"Роскосмос" нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

04:39 16.01.2020 (обновлено: 08:26 16.01.2020)
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© Fotolia / Andrey ArmyagovСпутник на Земной орбите
Спутник на Земной орбите
© Fotolia / Andrey Armyagov
Спутник на Земной орбите. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Специалисты предприятия "Роскосмос" нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, заглушив передачу данных с них с помощью наземных радиостанций, говорится в материалах сотрудников компании "Российские космические системы", опубликованных на сайте предприятия.

"В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения", — говорится в материалах.

Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.
Такой способ помех, уточняют авторы разработки, может использоваться только тогда, когда сами спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и не могут сбрасывать полученные снимки напрямую. Для гарантированного блокирования каналов спутниковой связи предлагается использовать несколько станций сразу.
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Для реализации проекта его авторы предлагают составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить состав и места размещения наземных станций глушения, составить порядок их работы, а также определить помехи, которыми будут глушить передачу данных на иностранных спутниках.
Блокирование каналов передачи в реальном времени данных со спутников-шпионов не позволит зарубежной стороне, как утверждают авторы, "выявлять в реальном масштабе времени активность контролируемой стороны на ранних этапах подготовки и в процессе проведения ею различных мероприятий".
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Обсудить 11
Хочу стать космонавтомРоссийские космические системыРоскосмосРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Молодцы! Неплохо бы ещё подготовить несколько спутников с аналогичными глушилками чтобы блокировать сигналы над территорией США и стран НАТО, на случай нападения НАТО на Россию. К очередному 22 июня нужно быть готовым, лучший способ его предотвратить.
16 января, 05:38
СССергей Смирнов
5520001
О, еще один способ кучу бабла попилить)))
16 января, 08:17
Иван Петров
13000228
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