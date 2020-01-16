В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства

Сотрудники полиции во время столкновений с участниками антиправительственных демонстраций перед управлением МВД напротив посольства России в Бейруте

Сотрудники полиции во время столкновений с участниками антиправительственных демонстраций перед управлением МВД напротив посольства России в Бейруте

БЕЙРУТ, 16 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ситуация близ посольства России в Ситуация близ посольства России в Бейруте стабилизировалась после столкновений между демонстрантами и полицией. Полиция и армия взяли под контроль район, где проходили беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.

Протестующие ранее организовали пикет напротив посольства России в Бейруте около полицейского участка, где находятся задержанные во вторник другие демонстранты. Митингующие требовали освободить их соратников.

Прибывшие подразделения армии в район посольства РФ блокировали для демонстрантов подступы к месту беспорядков. Оставшихся демонстрантов с примирением силы разогнали стражи внутренней безопасности, применив слезоточивый газ.

По данным ливанского Красного креста, при столкновениях с полицией в Бейруте пострадали не менее 35 демонстрантов. Со стороны полиции ранены более 15 сотрудников.

Ранее полиция применила силу для разгона демонстрантов у управления "Саканет Хелю" после того, как митингующие на протяжении более получаса провоцировали жандармов, забрасывая их камнями. Полиция также выпустила около десяти из 59 задержанных, при этом в ходе столкновений на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте были задержаны другие демонстранты.