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В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
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РИА Новости

В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем

04:32 16.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлава МИД Палестины Рияд аль-Малики
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. Архивное фото
ООН, 16 янв – РИА Новости. Перспектив для возобновления переговоров с Израилем нет, если Биньямин Нетаньяху останется у власти после выборов 2 марта, заявил журналистам глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
По его словам, пока вопрос возобновления переговоров с Израилем не рассматривается. "Потому что, прежде всего, Израиль ожидает выборов 2 марта, и никто не сможет говорить о чем-либо, касающемся переговоров с палестинцами, не обладая полномочиями на это", - сказал аль-Малики.
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Он подчеркнул, что "будучи премьер-министром Нетаньяху добился успеха в уничтожении всех перспектив для возобновления переговоров между Израилем и Палестиной".
"Он убил все перспективы для этого. Нетаньяху сделал все возможное, чтобы не допустить какое-либо возможное возобновление переговоров. Так что пока Нетаньяху у власти, пока он премьер-министр, мы не ожидаем увидеть какого-либо возобновления переговоров между Израилем и Палестиной", - заявил министр.
По его мнению Нетаньяху не верит в переговоры.
"Он верит в статус-кво и дальнейшую аннексию палестинских территорий. Если выборы вновь приведут Нетаньяху к власти, конечно, перспективы возобновления переговоров с Израилем равны почти нулю", - заключил аль-Малики.
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Рияд аль-МаликиБиньямин НетаньяхуПалестинаИзраильВ мире
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