В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем

ООН, 16 янв – РИА Новости. Перспектив для возобновления переговоров с Перспектив для возобновления переговоров с Израилем нет, если Биньямин Нетаньяху останется у власти после выборов 2 марта, заявил журналистам глава МИД Палестины Рияд аль-Малики

По его словам, пока вопрос возобновления переговоров с Израилем не рассматривается. "Потому что, прежде всего, Израиль ожидает выборов 2 марта, и никто не сможет говорить о чем-либо, касающемся переговоров с палестинцами, не обладая полномочиями на это", - сказал аль-Малики.

Он подчеркнул, что "будучи премьер-министром Нетаньяху добился успеха в уничтожении всех перспектив для возобновления переговоров между Израилем и Палестиной".

"Он убил все перспективы для этого. Нетаньяху сделал все возможное, чтобы не допустить какое-либо возможное возобновление переговоров. Так что пока Нетаньяху у власти, пока он премьер-министр, мы не ожидаем увидеть какого-либо возобновления переговоров между Израилем и Палестиной", - заявил министр.

По его мнению Нетаньяху не верит в переговоры.